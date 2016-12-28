Windows XP ve 2000 ön-yükleme ekranını değiştirin!
Windows'un eski sürümlerini kullanan eski bir PC'niz varsa, yıllardır gördüğünüz ön-yükleme ekranını değiştirmeye ne dersiniz?
Windows XP, Windows 2000, Vista gibi Windows'un eski sürümlerini özenle kullanmaya devam edenlerdenseniz, onun açılış ekranını biraz renklendirmeye ne dersiniz?
Stardock tarafından geliştirilen ücretsiz bir araç olan BootSkin, Windows XP'nin kernel'ine dokunmadan ön-yükleme ekranını değiştirmenizi sağlıyor. Programın kullanımı kolay arayüzü, skin'ler arasından seçim yapmanızı kolaylaştırırken, web'den skin indirmenize veya kendiniz oluşturmanıza izin veriyor. BootSkin, önyükleme ekranında yalnızca 20KB civarında resim dosyaları kullandığından, açılış hızınızı etkilemiyor.
BootSkin'in Windows XP ve Windows 2000'i destekleyen sürümünü aşağıdaki bağlantından indirebilirsiniz. Vista destekli sürüm için üreticinin web sayfasına göz atın.
İndirin: BootSkin (Windows XP ve 2000)
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın