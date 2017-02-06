Windows XP ve Vista'da Gmail Kullananlara Kötü Haber!
Hala bu eski Windows'lardaysanız, bu haberi okuduktan sonra Windows 10'a geçmek isteyeceksiniz!
Windows XP ve Vista kullanıcılarının Windows 10'a geçmesi için birçok neden var. Bu nedenler arasına bir yenisi ise Google tarafından ilave edildi.
Windows XP veya Vista'da Gmail kullanıyorsanız, yakında Google'dan alacağınız destek azalacak. Google'ın G Sutie blog sayfasında açıkladıklarına göre bu işletim sistemlerini kullananlar, Gmail mesajlarına ulaşabilecekler ancak Aralık ayında hizmete sunulan temel HTML sayfasını kullanacaklar. Bunun nedeni, Google'ın Chrome 53 ve önceki sürümlerde sunduğu desteği azaltması ve Windows XP ve Vista'da desteklenen son Chrome'un sürümünün 49 olması.
Eski sürümlerin işlevlerinin ve hata onarımlarının geride kalması bir yana, bu sürümlerdeki güvenlik açıklarından endişelenen Google, 8 Şubat'tan itibaren Chrome 53'ten önceki sürümleri kullananlara yükseltmelerini teşvik edecek bir uyarı göstermeye başlayacak. Gmail'in tüm özelliklerini kullanmak isteyen Windows XP veya Vista kullanıcılarının 2017'nin sonundan önce Windows 10'a geçmeleri veya Firefox gibi alternatif bir tarayıcıya geçmeleri gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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