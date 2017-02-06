Windows'lu Tabletler Yükselişte!

Windows için sevindiren bir haber, tablet cephesinden geldi! İşte Android, Apple ve Windows'un tablet performansı...

Windows'lu Tabletler Yükselişte!

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