Windows'lu Tabletler Yükselişte!
Windows için sevindiren bir haber, tablet cephesinden geldi! İşte Android, Apple ve Windows'un tablet performansı...
Araştırma firması StrategyAnalytics'e göre Windows'lu tabletler, 2016 mali yılında yüzde 4 büyüyerek etkileyici bir performans gösterdi.
Apple ve Samsung, sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 10'luk sürpriz bir düşüş yaşarken Android, 2 puanlık kaybın ardından yüzde 63'lük pazar payıyla liderliğini korudu. Android'in 44,9 milyon birimden 40,3 milyon birime düşmesi Microsoft'un işletim sistemine yaradı ve Windows, 2015'te sattığı 8,5 milyon birimi 10,1 milyona çıkardı. Windows böylece tabletlerdeki pazar payını yüzde 16'ya yükseltmiş oldu.
Tablet pazarı 2015 mali yılında yüzde 9 gerileyerek 69,6 milyon birimden 63,5 birimlik satışa düşmüş, dolayısıyla zorlu bir yıl geçirmişti. Gayet iyi bir yıl geçiren 2-in-1 tabletler ise önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.
iPad Pro'nun satışları Surface serisini geçse de diğer üreticiler, Windows'un tabletlerdeki yerini korumasını sağlıyor. Yakın zamandaki bir rapor, Windows'lu tabletlerin 2019'da tüm tabletlerin beşte birine ulaşacağını ileri sürmüştü. Surface Pro 5'in bu sene piyasaya sürülmesiyle beraber Windows, başarısını tekrar edebilir.
StrategyAnalytics'in raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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