Windows'u Hızlandıran 6 Hızlı Onarım!
PC'nizi daha hızlı kullanmanızı sağlayacak veya onu hızlandıracak 6 ipucunu bir araya getirdik!
Yavaş bir bilgisayar, en sabırlı kullanıcıların bile tepesini attırabilir. Bilgisayarınızın açılması uzadıkça uzuyor veya sıkça donuyorsa bu ipuçlarından fazlasına (sıkı bir kasa temizliği, donanımlarınızı yükseltme gibi) ihtiyacınız olabilir ancak PC'nizi bir miktar hızlandıracak bir çözüm peşindeyseniz, ipuçlarımıza göz atmanızı öneriyoruz.
1. Hızlı başlangıç: Öncelikle sıkça kullanmadığınız programların sistem başlangıcında başlamasını devre dışı bırakın. Bunun için görev yöneticisinin Başlangıç sekmesine göz atabilir ve başlangıçtaki programları buradan devre dışı bırakabilirsiniz.
2. Başlat menüsü daha hızlı açılsın: Başlat menüsü geç açılıyorsa, bir kayıt defteri değişikliğiyle onu hızlandırabilirsiniz. Başlat menüsüne regedit yazarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın ve şu anahtara gidin:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Sağ panelde MenuShowDelay değerini bulun ve değer verisini 200 olarak değiştirin. Değişikliklerin etkin hale gelmesi için kullanıcı oturumunuzu kapatıp açın.
Not: Kayıt Defterini kullanırken dikkatli olun, yapacağınız yanlış bir değişiklik, sisteminizi kullanılmaz hale getirebilir.
3. Sağ tuş menüsünü iyileştirip hızlandırın: Farenizin sağ tuşuna tıkladığınızda menünün açılması zaman alıyorsa, menüde çok fazla öğe sıralanıyor olabilir. Menüyü düzenlemek için CCleaner'ın Tools bölümü altındaki Startup > Context Menu işlevini kullanabilirsiniz.
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