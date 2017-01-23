Windows'un Sağ Tuş Menüsünü Geliştirin!
Windows'un sağ tuş menüsüne istediklerinizi ekleyin, istediklerinizi çıkartın... Bu minik araç ile çocuk oyuncağı...
Windows'un sağ tuş menüsü (ya da işlev menüsü), birçok faydalı seçenek sunuyor. Mobildeki çok sade arayüzün aksine, size bir bilgisayar kullandığınızı hissettiren işlev menülerini biraz daha geliştirmeniz mümkün.
Çok küçük bir araç olan Right Click Enhancer, sağ tuş menüsüne dosyaları şifreleme, komut satırı açma, Denetim Masası gibi önceden hazırlanmış seeçenekler ekliyor. Pro sürümünü 9,99 dolara satın almanız halinde menüye uygulama kısayolları ve klasörleri ekleyebiliyorsunuz.
İşlev menüsüne seçenek eklemek yerine, varolan seçeneklerden işinize yaramayanları kaldırmak istiyorsanız, CCleaner'ın buna yönelik bir aracı var.
İndirin: Right Click Enhancer
Zeynel A. Öztürk
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