Wolfteam Turnuvasında İlk Kupa Geldi

Wolfteam turnuvasında ilk kupa Game Sultan takımının oldu.

Wolfteam turnuvasında ilk kupa geldi

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