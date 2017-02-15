XGen ile Akıllı, Optimize Çağı Başlıyor
XGen ile akıllı, optimize ve bağlantılı veri güvenliği çağı başlıyor.
Veri güvenliğinde küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro tarafından geliştirilen ve güvenlik teknolojilerinde çığır açan makine öğrenimi tabanlı XGen™ güvenlik konsepti, artık Trend Micro'nun tüm veri güvenliği çözümlerine güç verecek. Daha önce Trend Micro'nun uç nokta güvenlik çözümleri için aktif hale gelen bu eşsiz teknoloji, artık hibrit bulut, ağ koruması, uç nokta ve kullanıcı koruması dâhil daha birçok alanda benzersiz bir güvenlik sunacak.
Akıllı, Optimize ve Bağlantılı
Akıllı güvenlik yaklaşımı ile fark yaratan XGen™ teknolojisinin, ağ ve hibrit bulut ortamlarını da içeren tüm Trend Micro çözümlerinde etkin hale gelmesi sayesinde, her bir güvenlik katmanına göre optimize edilebilen, tehditleri öğrenerek durmaksızın kendi kendini geliştiren, bilinen ve bilinmeyen tüm tehditlere karşı hazırlıklı bir güvenlik katmanı mümkün oluyor.
Trend Micro Kurucusu ve CEO'su Eva Chen ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Gelecek Nesil kavramı kapsamında sunulan çözümlerin genel olarak davranış analizi ya da makine öğrenmesi gibi tek bir tehdit engelleme yöntemine odaklanıyor. Fakat konu işletmenizi korumaya geldiğinde bu gibi tek yönteme dayanan çözümlerin yeterli olması mümkün gözükmüyor. 500 binden fazla organizasyonun veri güvenliğini sağlayan Trend Micro olarak sürekli inovasyon ve amaca yönelik tehdit engelleme çözümleriyle her zaman kötü niyetli kişilerin bir adım önünde olmanızı sağlıyoruz."
Konuyla ilgili konuşan Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu şunları söyledi: "XGen™ akıllı güvenlik konsepti sayesinde işletmeler mevcut sisteme sızan birçok tehdidi engelleyebilecek, yüksek optimizasyonu sayesinde saldırıların BT birimleri üzerinde yarattığı yüksek iş yükünü azaltacak, güvenlik katmanları üzerindeki denetim ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarabilecekler."
Konuyla ilgili konuşan Enterprise Strategy Group (ESG) Kıdemli Analisti Dough Cahill ise şunları söyledi: "Günümüzün tehditleri sürekli değişiyor. Trend Micro'nun güvenliğe olan XGen yaklaşımı ise uygulanacak ortama göre ayarlanabilen geniş portföydeki tehdit algılama ve önleme sistemlerini bir araya getirerek işletmeleri hem mevcut hem de gelişmekte olan tehditlere karşı koruyor."
XGen™ Nedir?
Trend Micro tarafından geliştirilen ve tüm çözümlerine güç veren XGen güvenlik konsepti, yüksek duyarlılıklı makine öğrenimi teknolojisini tehdit koruma teknikleriyle birleştiriyor. Bu sayede tüm güvenlik katmanlarındaki güvenlik boşluklarını dolduruyor ve tehdit önleme teknolojilerinin doğru zamanda ve doğru durumda kullanılmasını sağlıyor.
XGen™ teknolojisinin en büyük artılarından bir diğeri ise makine öğrenimi özelliğinin yanında sunduğu ve farklı jenerasyonların tehdit çözümlerini bir araya getiren çok yönlülüğü. Bugün gelecek nesil tehdit engelleme sistemlerinin birçoğu bir ya da iki farklı çözümü bir arada sunabildiği için günümüzün sürekli değişen tehdit atmosferinde mutlaka bir ya da daha çok noktanın açıkta kalmasına neden oluyor. Gerçek anlamda etkili bir güvenlik çözümü ise tamamlayıcı çözümler içeren çok katmanlı bir yapıya gereksinim duyuyor.
Trend Micro'nun bu alanda ortaya koyduğu eşsiz yaklaşım ile zararsız veriler ve tehditler hızlıca ayırt edilebiliyor. Uygulama kontrolü, güvenlik açığı engelleme, kum havuzu, davranış analizi ve makine öğrenmesi gibi gelişmiş teknolojiler kullanan XGen, hızlı ve isabetli bir şekilde tehditleri saptayabiliyor.
XGen makine öğrenimi ile tehditlere karşı kendi kendini sürekli geliştirecek
Trend Micro, istenmeyen mailleri engellemek, web itibarı hesaplamak ve zararlı sosyal medya aktivitelerini durdurmak için 10 yılı aşkın bir süredir makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor. Bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyan Trend Micro, XGen™ teknolojisini kullanarak hem dosyalar çalıştırılmadan önce hem de dosyalar çalıştığı sırada statik karakteristiklerini analiz ederek önceden zararlı olup olmadığı bilinmeyen bu dosyaların tehdit olup olmadıklarını anlayabiliyor.
Bazı zararlı dosyalar sadece çalıştırıldığı zaman zararlı hale gelebileceğinden, XGen™'in kullandığı bu yöntem dosyaları çalıştırılmadan önce tarama yapan çözümlere kıyasla adeta devrim yaratıyor. Yüksek duyarlılıklı makine öğrenimi özelliği sayesinde karşılaştığı tehditleri öğrenerek adeta kendini eğiten XGen™ teknolojisi, Trend Micro Küresel Smart Protection Network desteği sayesinde her gün karşılaşılan milyarlarca tehdit bilgisini de analiz ederek oldukça isabetli sonuçlar veriyor.
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