Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Üretiyor!
Önde gelen bir cep devi, Qualcomm işlemcilerinden uzlaşmak için kolları sıvadı!
Büyük mobil çip üreticisi Qualcomm'a açılan davalar devam ederken, akıllı telefon üreticileri farklı işlemci seçeneklerini gözden geçirmeye başladı. The Wall Street Journal'a göre, Çin'in büyük teknoloji markalarından Xiaomi, gelecek olan yeni telefonu için kendi işlemcisini geliştiriyor. Ancak şirketin kendisi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Eğer Xiaomi gerçekten kendi işlemcilerini üretmeye başlarsa, bu hem şirketin hem de müşterinin yararına olacaktır. Üçüncü parti tedarikçilerden Qualcomm işlemcileri satın almaktansa, kendi işlemcilerini üretmek kesinlikle daha ucuza mal olacaktır. Bu hem müşteri için bir avantaj olacak, hem de Xiaomi'nin diğer şirketlerle rekabetini kolaylaştıracaktır.
Özel çipler ayrıca Xiaomi'nin yazılımları ile daha yaratıcı olmasını da sağlayacaktır. Örneğin Huawei, Mate 9 telefonunda kendi ürettiği Kirin işlemcisini kullanarak donanım ve yazılım entegrasyonu sağladı ve cihaza yapay zeka eklemeyi başardı.
Ancak Xiaomi'nin bu alanda ilk defa çalışacak olması işleri biraz zorlaştırabilir. Huawei ve Samsung belli bir zamandır kendi işlemcileri üretiyor, buna kıyasla Xiaomi ilk defa kendi çiplerini üretmeye başlayacak. Bu alandaki tecrübe eksikliği şirketin ilk adımlarda zorlanmasına sebep olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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