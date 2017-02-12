Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Üretiyor!

Önde gelen bir cep devi, Qualcomm işlemcilerinden uzlaşmak için kolları sıvadı!

Xiaomi Kendi Telefon İşlemcisini Üretiyor

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