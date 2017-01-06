Xiaomi Mi TV 4: iPhone'dan Bile İnce Bir TV!

CES 2017'deki inceki TV rüzgarına, şimdi de Çinli dev Xiaomi'nin, iPhone'dan bile ince televizyonu Mi TV 4 katıldı!

Xiaomi Mi TV 4: iPhone'dan Bile İnce Bir TV!

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