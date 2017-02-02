Xiaomi Redmi Pro 2 Sızdı. İşte Özellikleri...
Xiaomi'nin yeni cep canavarı Redmi Pro 2, özellikleriyle birlikte sızdı. Ama bu sızıntıda, herkesin beklediği bir özellik eksik görünüyor!
Redmi Pro geçtiğimiz sene Çin'de piyasaya çıkmış ve Premium akıllı telefonlar arasında, çift kamera ve 10 çekirdekli işlemcisiyle büyük sükse yapmıştı. Ülkemizde de ithalatçı yolu ile bulunabilen telefon, çok sayıda kullanıcı tarafından kabul görmüştü. Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Pro 2 de sızmakta gecikmedi. Ancak görünüşe göre Xiaomi, selef modelden sonra çift kameradan vazgeçmiş.
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Ortaya çıkan Redmi Pro 2 görselinde, telefonun arka yüzünde yalnızca 1 kamera görünüyor. Özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksel kamerasıyla f1/2.55 sensör ve 1.4 µm piksel boyutu sunan Redmi Pro 2, 4500 mAh kapasitesinde bir bataryanın da sahibi olacak. Telefonun 2 versiyonu olması bekleniyor. Bunlardan biri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak; diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB hafıza ile gelecek.
Eski Redmi Pro, 3 farklı işlemci varyantına, RAM ve hafızaya sahipti. Benzer hareketi yine Redmi Pro 2'de de göreceğiz. Telefonun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da sızmış durumda. Redmi Pro 2 modelleri 232$ ile 261$ fiyatlarında olacak.
Redmi Pro 2'yi muhtemelen Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2017'de göreceğiz. Hatırlarsanız Xiaomi geçtiğimiz sene aynı sahnede Mi5 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Ülkemizde de büyük rağbet gören Xiaomi Mi5'i halen görmediyseniz incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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