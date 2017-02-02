Xiaomi Redmi Pro 2 Sızdı. İşte Özellikleri...

Xiaomi'nin yeni cep canavarı Redmi Pro 2, özellikleriyle birlikte sızdı. Ama bu sızıntıda, herkesin beklediği bir özellik eksik görünüyor!

Xiaomi Redmi Pro 2, sızdı. İşte özellikleri

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