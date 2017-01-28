Xiaomi'den Redmi Note 4 Başarısı!

Yeni telefonu Redmi Note 4'ü henüz satışa sunan Xiaomi, belki de kendisinin bile beklemediği bir başarıya imzasını attı!

Xiaomi'den Redmi Note 4 Başarısı!
"10 dakikada" 250 bin Redmi Note 4 satıldı

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