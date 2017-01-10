Yahoo'da Büyük Değişimler Başlıyor!
İnternetin dev isminde büyük değişimler için düğmeye basıldı. CEO gidiyor; isim değişikliği gündemde!
Marissa Mayer, yönetimi eline aldığından beri Yahoo ile neredeyse aynı anlama gelir olmuştu ancak artık Verizon'un satın alımının sona yaklaşması ile beraber durum biraz daha karışık. Yahoo'nun yaptığı açıklamaya göre Verizon'un, Yahoo'nun internet varlıklarını resmi bir şekilde satın alımı tamamlamasının ardından Mayer, ortak kurucu David Filo ve diğer dört kişi firmanın yönetim kurulundan ayrılacak. SEC dosyalamasına göre bu ayrılmalar "herhangi bir anlaşmazlık sebebiyle değil" işin ilerleme şeklinden dolayı gerçekleşmekte. Yahoo, satın alımın ardından teknik olarak bir yatırım firmasına dönüşecek ve bunun için yönetim kurulunda beş kişiden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünmüyor.
Ayrıca bu değişimin ardından Yahoo'nun, Alibaba varlıklarını elinde tutacak olan (yani firmanın Verizon'a gitmeyen) kısmının adı Altaba olarak değişecek. Bu karar, satın alım duyurulduğu andan beri belliydi ancak isim şimdiye kadar kesin değildi.
Mayer'in yönetim kurulunu neden terk ettiği belirtilmiş değil ancak bunun en büyük sebebi, Mayer'in bir yatırım firmasının yönetimine yardım etmek için sebebinin bulunmaması olabilir. Sonuç olarak yöneticinin Yahoo'nun CEO'su olma sebebi bu değildi. Ancak Mayer'in firmanın diğer kısmını da yönetmeyeceği düşünülürse, bunun daha çok sembolik bir hareket olduğu söylenebilir. Bu durum da, Mayer'in Yahoo'daki yönetiminin sonunu işaret etmekte. Mayer, Verizon döneminde de gözükmeye devam edecek ancak bütün kararları kendisi vermeyecek. Yahoo'nun geçirdiği zorlu 2016 yılı düşünülürse de, Mayer'in bu duruma itirazı bulunmadığı tahmin edilebilir...
Levent Öztürk
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