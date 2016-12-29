Yalan Haber, Şimdi de Savaş Çıkartıyordu!

Sosyal medya sayesinde inanılmaz hızla yayılan yalan haberlerin son örneği, bu kez iki ülkeyi gerçek bir savaşın eşiğine getirdi!

Yalan haber, savaş çıkartıyordu!

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