Yalan Haber, Şimdi de Savaş Çıkartıyordu!
Sosyal medya sayesinde inanılmaz hızla yayılan yalan haberlerin son örneği, bu kez iki ülkeyi gerçek bir savaşın eşiğine getirdi!
Sahte veya yanlış haberlerin gerçekten kötü sonuçlara yol açabildiğini biliyoruz, ama bugün yalan haberlerin uluslararası çapta sorunlara yol açabildiğini de gördük.
İnternette yayılan ve bir anda sosyal medyayı dolduran yalan haberin konusu, İsrail'in, eğer Suriye'ye asker yollarlarsa Pakistan'a nükleer silah ile saldıracağıydı. Bu yalan bir haberin ardından Pakistan milli savunma bakanı Khawaja M. Asif İsrail'i uyardı. Asif, Pakistan'ın böyle bir durumda ateşe ateşle karşılık verebileceğini ve ülkelerinin de nükleer silah sahibi olduğunu tehditkar bir tavırla açıkladı.
Bu açıklamanın ardından alttan almaya karar veren Asif, nükleer silahlara sahip olmalarının sebebini "ülkenin özgürlüğünü korumak için caydırıcı bir silah" olarak tanımladı. Ancak bu açıklamaların hepsinin ardından İsrail'in milli savunma bakanı devreye girdi ve haberdeki iddianın gerçek olmadığını belirtti.
Yapılan bu sahte haber yaşanan karışıklığın asıl sebebi ama Asif gibi önemli bir politik posizyonda olan birinin Twitter'da uluslararası it dalaşına girmeden önce haber kaynaklarını araştırmasını beklemek de pek yanlış olmaz.
Yaşanan bu olay sahte haberlere karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha vurgulamakla kalmadı, haberleri baz alarak hareket etmeden önce doğruluklarından emin olmanın önemi de ayrıca vurgulandı.
Ali Ruhi Öztürk
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