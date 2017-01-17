Yanmayan Li-Ion Piller Geliyor!

Son zamanlarda çok sık gördüğümüz yanan veya patlayan pil olayları, bu yeni buluşla tarihe karışabilir!

Yanmayan Li-Ion Piller Geliyor!

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