Yapı 15019'da "Windows 10 Cloud" İşaretleri!

Windows 10'un gizemli "bulut" sürümüyle ilgili referanslar, yeni Insider yapısında ortaya çıktı!

Yapı 15019'da Windows 10 Cloud İşaretleri!

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