Yarının Teknoloji Markaları 'Arıkovanı'ndan Çıkıyor

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, inovatif ürünler ortaya koyan girişimcileri bu girişimlere destek olmak isteyenlerle buluşturuyor.

Teknoloji markaları 'Arıkovanı'ndan çıkıyor

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