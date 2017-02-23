Yazılımcılara Özel Bir Canlı Yayın!

Bu haftaki CHIP TechTalk, yazılımcı olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere özel.

Oynat Yazılımcılara özel bir canlı yayın! Bu haftaki CHIP TechTalk, yazılımcı olmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere özel.

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