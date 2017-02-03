Yeni Alcatel SHINE LITE Türkiye'de!

SHINE LITE, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da yapılan başarılı lansmanının ardından raflardaki yerini aldı.

Yeni Alcatel SHINE LITE Türkiye'de!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Project Neon: Yeni Windows 10, Nasıl Görünecek?
Creators Update, Edge'e Bu Yenilikleri Getirecek!
Xiaomi Redmi Pro 2 Sızdı. İşte Özellikleri...
LG G6, Daha İnce Çerçeve ve USB-C'yle Gelecek!
WhatsApp'a Bir Darbe de Almanya'dan Geldi!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir