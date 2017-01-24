Yeni Apple Watch, Çok Farklı Olacak!

Apple'ın kullanım hakkını henüz kazandığı bir patent, geleceğin Apple Watch'u için çok farklı bir tasarım ve teknoloji vaat ediyor!

Apple Watch 3 Modüler Tasarımla Gelebilir!

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