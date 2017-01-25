Yeni bir Pokemon oyunu daha sunuldu...
Pokémon Go yürüyüşlerinden sıkılanlar için artık yepyeni bir Pokémon oyunu var: Pokémon Duel!
Pokémon Go'dan sıkıldıysanız ve Pokémon oyunlarıyla işinizin bittiğini düşünüyorsanız, biraz bekleyin. Daha önce Pokémon Company tarafından resmi olarak duyurulmamış yeni bir Pokémon oyununun iOS ve Android sürümleri indirmeye sunuldu. Oyun asıl olarak bir yıl önce Japonya'da Pokémon Comaster adı ile sunulmuştu ve şimdi de ABD ve İngiltere'de Pokémon Duel adı ile ortaya çıktı.
Pokémon Go'ya pek benzemeyen Pokémon Duel'i oturma odanızda oynayabiliyorsunuz. Duel, standart bir Pokémon oyununa da benzemiyor. Bunun yerine karşımıza çıkan ürün, Pokémon karakterlerini kullanan bir strateji masaüstü oyunu. Toplamak ve kullanmak için çeşitli sanal Pokémon figürlerine sahipsiniz ve bunların her biri farklı bir güce sahipler.
Resmi iOS tanıtımında oyun şu sözcüklerle anlatılıyor: "Favori figürleriniz ile bir deste kurun ve bir Lig Maç'ına atılın! Lig Maç'larında en üst seviye Lig sıralamaları için Dünya genelinden oyuncular ile mücadele edin."
Oyunlar, tanıtım yazısında belirtilene göre gerçek zamanlı olarak oynanmaktalar ve galibiyetler ile yeni figürler ve eşyalar kazanıyorsunuz ve bu da destelerinizi daha güçlü hale getiriyor.
Her iki oyunun da sunucuları artık aktif durumda ve uygulama indirilebilir durumda.
Google Play'den indirin: Pokémon Duel
Apple App Store'dan indirin: Pokémon Duel
Levent Öztürk
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