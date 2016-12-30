Yeni Bir Soğuk Savaş Dönemi mi Başlıyor?
ABD ve Rusya arasındaki siber saldırı savaşı, dijital dünyanın yeni soğuk savaşının fitilini ateşliyor!
Dijital bir yüzyıl için yeni bir Soğuk Savaş'ın başlangıcında olabiliriz. ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz aylarda düzenlenen siber saldırılara cevap olarak Rusya'ya karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Obama, federal incelemelerin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği kararına varmasının ardından bunun karşılığının olacağı sözünü vermişti. Saldırılar, Democratic National Committee, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton ve seçim kampanyası yöneticisi John Podesta'nın e-postalarına erişimi de içermekteydi.
Obama, yaptığı açıklamada "tüm Amerikalıların Rusya'nın hareketlerinden endişe duyması gerektiğini" söylemekteydi: "Bu veri hırsızlığı ve açığa vurma davranışları sadece Rusya hükümetinin en üst seviyelerinden yönetilmiş olabilir."
Başkanlık seçimlerine müdahale edildiği suçlaması, iki büyük güç arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da gergin bir konuma yükselmesine sebep olmakta. Rusya ve ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası on yıllarca karşılıklı durarak, diğer ülkelerde güç gösterileri, nükleer silah depolarının büyültülmesi ve insan ve üst seviye teknoloji gözlemleri ile birbirleri ile direkt karşı karşıya gelmeden üstünlüklerini göstermeye çalışmışlardı.
Son yıllarda dijital teknolojilerin hızlı yükselişi de yeni çeşit bir karşılaşma ve gücün ortaya çıkmasına sebep olmuş durumda. Bu da hükümetlerin ve iş çalışmalarının hack'lenmesini içermekte.
Vladimir Putin adına konuşan bir sözcü, Associated Press'in söylediğine göre, Rusya'nın da kendi karşı hamlelerini düşüneceğini söylemiş durumda. Birleşik Krallık'taki Rus elçiliği de Başkan Obama'yı çeşitli şekillerde adlandırdığı bir tweet ile bu yaptırımlara karşılık vermiş durumda. Rusya, ABD seçimlerine müdahale iddiasını sürekli olarak yalanlamaktaydı.
Ekim ayında ABD'nin Ulusal Güvenlik Departmanı (DHS) ve Ulusal İstihbarat Departmanı, Rusya'yı suçlayarak "bu tür bir davranış Moskova için yeni değil, Ruslar daha önce de kamu fikrini etkilemek için benzer taktik ve teknikler kullanmışlardı" cümlelerini kurdular.
Perşembe günü DHS ve FBI tarafından ortaklaşa yapılan açıklama, Grizzly Steppe adı altında Rusya İstihbarat ekiplerinin düzenledikleri "kötü amaçlı siber aktiviteler" anlatılmaktaydı. Yayınlanan raporda da kullanılan yöntemlerin teknik detayları açıklanmaktaydı.
Bu olaylar, Obama'nın görevindeki son ayında ortaya çıkmakta. 20 Ocak tarihinde Donald Trump ABD'nin 45. Başkanı olarak göreve başlayacak. Trump, Rusya'nın siber saldırıları ve ABD seçimlerine müdahalesi konuşunda şüpheci yaklaşmaktaydı.
Obama'nın karşılık olarak verdiği emirlerin arasında, ABD ajanslarına siber saldırılara karşı cevap vermek için daha fazla otorite vermek de bulunmakta. Ayrıca bazı Rus ajansları ve istihbarat görevlileri de yaptırımlardan etkileniyor...
Levent Öztürk
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