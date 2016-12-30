Yeni Creative Labs Projelerini CES'te Gösterecek
Samsung, Creative Lab altında geliştirdiği yeni projelerini CES 2017'de sergilemeye hazırlanıyor!
Samsung'un geçen sene başlattığı Creative Lab (C-lab) programı, Samsung çalışanlarına fikirlerini ve inovasyonlarını gerçek ürünlere dönüştürebilme olanağı sunuyordu. Samsung, bu program üzerinde çalışanlara zaman ve kaynak sağlıyor ve Creative Lab projeleri üzerinde çalışan ve Samsung altında yeni firmalar kuran çalışanların olduğu biliniyor.
Şimdi ise Samsung, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan CES 2017'de (Consumer Electronics Show) üç yeni Creative Lab projesi göstereceğini açıkladı. Bu projelerden ilki olan Tag+, oyuncaklarla telefonları birbirine bağlamayı amaçlayan, tek düğme üzerinden çalışan bir dijital yardımcı.
S-Skin ise tüketicilere yönelik, profesyonel dermatolojik bakımla ilgili zaman ve maliyetten tasarruf sağlamayı amaçlayan bir cilt bakımı çözümü. Üzerinde bir mikro-iğne bulunan taşınabilir cihaz, cildi analiz edebiliyor.
Son olarak Samsung Lumini de cilt bakımına yoğunlaşan bir Creative Labs projesi. Amacı ise cilt problemlerini oluşmadan önce bulmak ve engellemek. Bunun için kullanıcının Lumini ile yüzünün fotoğrafını çekmesi yeterli oluyor; araç kendi algoritması yoluyla analiz gerçekleştirebiliyor.
Samsung'un bu sene tanıttığı, firmaya dönüşen beş farklı Creative Labs projesini de CES 2017'de sergilemesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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