Yeni Dell XPS 13 Kendini Gösterdi!
Dell'in popüler laptop'unun merak edilen 2017 modeli, CES 2017 öncesinde ilk kez kendini gösterdi!
Yeni cihazların adeta sel gibi akacağı CES 2017'ye artık çok yakınız. Ve bu sene gerçekten sahip olmak isteyeceğiniz bir 2-in-1 laptop'la tanışma olasılığınız oldukça yüksek.
Dell, sevilen laptop'unun yeni sürümünü "yanlışlıkla" ortaya çıkardı. Yeni Dell XPS 13'ün gerçeğe dönüşeceğini birkaç aydır biliyorduk ancak sızıntı sayesinde onu ilk kez görme şansı yakaladık.
Yeni Dell XPS 13'ün teknik özellikleri tam olarak bilinmiyor olsa da, InfinityEdge ekran teknolojisiyle geleceği biliniyor. Cihazın Las Vegas'taki CES'te tanıtılma olasılığı da yüksek. Dell XPS 13'ün Intel'in en son işlemcisi Kaby Lake ile gelmesi bekleniyor. Geçen senenin müthiş laptop'unun ardından, nasıl bir XPS 13 ile tanışacağımızı gerçekten merak ediyoruz.
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