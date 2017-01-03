Yeni Dell XPS 13 Kendini Gösterdi!

Dell'in popüler laptop'unun merak edilen 2017 modeli, CES 2017 öncesinde ilk kez kendini gösterdi!

Yeni Dell XPS 13 Kendini Gösterdi!

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