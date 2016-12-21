Yeni Elektrikli Canavar: BMW 530e iPerformance

BMW, henüz tanıttığı 530e iPerformance modeliyle, hibrit bir araç arayanlara oldukça lüks bir seçenek sunuyor!

Yeni Elektrikli Canavar: BMW 530e iPerformance

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Onlarin BMW si varsa bizim de TOKI miz var, canavar gibi insaat sirketlerimiz var. Dag'a, tas'a insaat, yol, kopru yapiyoruz :))

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