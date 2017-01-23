Yeni iPhone'a Yeni Bir Özellik!
Apple'ın sıradaki iPhone'unda, daha önce hiçbir iPhone modelinde görmediğimiz bu yeni özelliği de görebiliriz!
Şu sıralar yeni amirallerde ne olacağından çok aslında konuşulan en büyük hadise, akıllı telefonlara gelen yeni zamlar. Özellikle iPhone'ların fiyatları el yakarken, merak edilen bir diğer konu da kuşkusuz gelecek yeni iPhone'un ne kadardan ülkemizde satışa sunulacağı. Her ne kadar bu konuda henüz bir bilgi olmasa da, yeni iPhone için yeni bir iddia daha ortaya atılmış durumda.
Gelen yeni habere göre, yeni iPhone'da yüz tanıma teknolojisi olabilir. Lazer tabanlı bir sistemi kullanacağı söylenen yeni iPhone, böylece lazer ışınlarıyla yüz / hareket algılama özelliği getirebilir. Bununla birlikte telefonun kilidini açmanın yanı sıra, daha pek çok farklı kullanım biçimi de yeni modelde karşımıza çıkabilir.
Bu iddiayı güçlü yapan önemli bir konu ise, Apple'ın 2013 yılında gerçekleştirdiği bir satın alma. Microsoft'un Kinect sensörünün üreticisi Primesense'i 2013 yılında satın alan Apple, bunca zaman sonra yeni modelinde bu şirketin yeteneklerini kullanmak istiyor olabilir.
Diğer yandan Apple'ın gelecek lansmanda karşımıza 3 yeni iPhone modeliyle çıkması bekleniyor. 4.7 inç, 5.5 inç ve 5.8 inç ekran boyutlu modelleri görebiliriz. Bunlardan 5.8 inç boyutlu olan iPhone'un OLED ekrana sahip olması da muhtemel.
Ercan Uğurlu
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