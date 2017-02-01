Yeni Nesil Saatleri Nefesle Kontrol Edebiliriz!
Yakın gelecekte, akıllı saatlerine üfleyenlerle karşılaşırsanız, sakın şaşırmayın!
Araştırmacılar, akıllı saatleri kontrol etmek için parmağınızı kayış üzerinden kaydırma, kendi kolunuza dokunma ve hatta nefesle kontrol gibi yeni kontrol yöntemleri geliştirdiler.
LG ve Sony'nin saatlerini kullanan ABD'deki Georgia Institute of Technology, cihazların jiroskop ve ivmeölçer sensörlerinden faydalanan WatchOut adlı bir teknik geliştirdiler. Araştırmacılar, tanıtım uygulamasında saatin kayışı üzerine dokunarak görüntüyü yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırabiliyorlar. Doktora öğrencisi Cheng Zhang'in geliştirdiği bir başka yöntem ise ekranın dış kenarlarına dokunarak, "dokunma noktaları" oluşturmanızı sağlıyor. Daha sonra bu noktaları uygulamaları çalıştırmak veya çağrıları cevaplamak için kullanabiliyorsunuz.
"Bir şey taşırken akıllı saat kullanmak pek kolay değil" diyen Zhang, bu yüzden saate dokunarak çağrıları cevaplamaya veya reddetmeye yönelik bir teknik geliştirmek istediklerini söylüyor. "Sağ tarafa vurarak çağrıyı cevaplıyor, sol tarafa vurarak yok sayıyorsunuz."
Doktora öğrencisi Gabriel Reyes'in liderliğindeki bir başka takım ise saati nefesle kontrol etmeyi sağlayan Whoosh tekniğini geliştirdi. Makine öğrenimi sistemlerinden ve mikrofondan faydalanan Whoosh, üflemeyi, nefes vermeyi, sus sesini, yudumlama sesini ve puflamayı bağımsız olarak algılayabiliyor. Örneğin "şişşşş" diyerek gelen bir çağrıyı sessize alabiliyor, iki kez üfleyerek kabul edebiliyorsunuz. Reyes, bu yöntemin özellikle engeli bulunan kullanıcıların işine yarayacağına inanıyor.
Son olarak Reyes ile aynı laboratuvarda çalışan doktora öğrencisi Dingtian Zhang, geliştirdiği 3 boyutlu baskıyla üretilmiş "FluteCase", saatin dışına yerleşiyor. Üzerinde farklı uzunluklarda sekiz delik bulunan aksesuar üflendiğinde, üretilen eşsiz frekanslar saatin mikrofonuna iletiliyor. Böylece farklı uygulamalardaki belirli bir eylemi çalıştırmak mümkün hale geliyor.
Tüm bu projeler, 2016'nın sonlarında çeşitli konferanslarda tanıtılmış bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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