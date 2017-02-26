Yeni Nokia 3310, Yılan Oyunuyla Birlikte Geldi!

Nokia'nın büyük geri dönüşü, MWC'de tanıtılan yeni Nokia 3310 ile bugün gerçekleşiyor!

Yeni Nokia 3310, Yılan Oyunuyla Birlikte Geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Eski 3310 daha karizma duruyor, sadece ekranı değiştirseler yetermiş.

Türkiye'de tuş takımlı telefonlara öyle bir vergi bindirdiler ki o paralara akıllı telefon alabiliyorsunuz. Artık herkese uygun akıllı varken de bunları almak pek mantıklı değil. Tabii ki istisnai durumlar da yani özel müşteriler de sözkonusu olabiliyor. İşte bu telefonlar onlar için...

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