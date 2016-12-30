Yeni Otonom Ford Fusion, Normal Bir Araç Gibi Görünüyor

Üzerindeki dev cihazlarla karşımıza çıkan otonom araçları unutun. Yeni Ford Fusion, hiç de "uzaydan gelmiş" gibi görünmüyor!

Yeni Fusion: Neredeyse normal bir araba!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Super Mario Run, Play Store'da!
Nintendo Switch'in Pili Üzebilir!
Spotify, Samsung Gear S3 ile Bileklerde!
İşte 2016'nın En Büyük Siber Saldırıları
Handbrake 13 Yıl Sonra Final Sürüme Ulaştı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir