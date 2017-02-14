Yeni Windows 10 Mobile Yapısı Bu Sorunu Onardı
Bugün yayınlanması beklenen Windows 10 Mobile yapısı, sinir bozucu bir sorunu düzeltiyor!
Microsoft, Windows 10 Mobile yapı 14393.823'ü bugün yayınlayabilir. BuildFeed web sitesinin "yayın" dalında görülen yapı, birkaç web sitesine göre bu Salı'nın yamaları olarak onaydan geçti.
Yapı 14393.693'ten 14393.823'e geçişte nelerin değiştiği veya hangi sorunların giderildiği ise bilinmiyor. Bununla birlikte iyi bir haber, bir Neowin kullanıcısının bu yapıyla birlikte "fotoğraf sızdırma" sorununun çözüldüğünü söylemesi. Bu sorun, telefonunuzdan sildiğiniz fotoğrafların galerinizde görünmeye devam etmesine yol açıyordu.
PC ve mobil için en son Windows 10 Anniversary Update önizleme yapısı olan 14393.726, Insider'lara 25 Ocak'ta dağıtılmıştı. Yeni yapının PC'lere gelip gelmeyeceği bilinmese de, bunun olması muhtemel.
Zeynel A. Öztürk
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