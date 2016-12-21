Yeni Windows 10 Temaları, Insider'lar İçin Hazır!

Microsoft'un Creators Update ile sunacağı ve belki de kullanıcıları en fazla heyecanlandıran yenilik, herkes için olmasa da, kullanıma sunuldu!

Yeni Windows 10 Temaları, Insider'lar İçin Hazır!

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

inseder programına kayıtlı olduğum halde yapamadım bi bakalım

bi arkaplan ve ses tema mı olur

Şimdi bunları heyecanla bekleyecekler vardır. Windows'ta özelleştirme renk değiştirme ve arkaplan değişiklikten ibaret. Yazık.. GNU/Linux böyle mi?? :d

Ne zaman basit oldu ki windows ile bişeyler, resmen çöplük ve hala hantal bir işletim sistemi, bilgisayarı kapatmak bile 1 dakika sürüyor, en kötü linux dağıtımı bile çok daha iyi...

Sen de yorum yaz

Sophos Intercept X'le tanışın

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Samsung'un Android 7.0 Çalışmaları Hızlandı!
Galaxy S8, "Beast Mode" ile Uçuşa Geçebilir!
LG'nin 5K Ekranları Sonunda Apple Store'da
Android'li Telefon Nasıl Hızlandırılır?
İşte Dünyanın En Küçük Radyosu!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir