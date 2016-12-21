Yeni Windows 10 Temaları, Insider'lar İçin Hazır!
Microsoft'un Creators Update ile sunacağı ve belki de kullanıcıları en fazla heyecanlandıran yenilik, herkes için olmasa da, kullanıma sunuldu!
Geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft, Creators Update'i bizimle tanıştırmıştı ve bir videoda Windows Store'da yayınlanacak temaları da müjdelemişti. Şirket hiç bir zaman tam olarak bu özelliği açıklamamış olsa da, ilk grup temalar mağazada kullanıma açıldı.
Bu temalar masaüstü arka planınızı, Windows'un renklerini ve seslerini değiştiriyor. Aşağıdaki görüntü 'Dogs in Winter' temasından bir alıntı.
Windows 10 Creators Update Bu Yeniliklerle Gelecek!
Maalesef bilgisayarınıza yeni bir tema yüklemek o kadar da basit değil. İlk önce Windows 10'un 14951 Insider yapısına sahip olmalısınız. Daha sonra aşağıdaki listeden temanızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz:
İndirdikten sonra, Dosya Gezgini'nden Program Files\WindowsApps'a gidin. İndirdiğiniz temanın ismine sahip olan klasörü açın ve uzantısı .themepack olan dosyaya çift tıklayın.
Eğer ayarlarınızdan senkronizasyonu açtıysanız, bir Insider bilgisayarınıza bu temalardan birini yüklediğiniz zaman tüm cihazlarınız aynı temaya sahip olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 4 Yorum Giriş Yapın
inseder programına kayıtlı olduğum halde yapamadım bi bakalım
bi arkaplan ve ses tema mı olur
Şimdi bunları heyecanla bekleyecekler vardır. Windows'ta özelleştirme renk değiştirme ve arkaplan değişiklikten ibaret. Yazık.. GNU/Linux böyle mi?? :d
Ne zaman basit oldu ki windows ile bişeyler, resmen çöplük ve hala hantal bir işletim sistemi, bilgisayarı kapatmak bile 1 dakika sürüyor, en kötü linux dağıtımı bile çok daha iyi...