Yenilenmiş Note 7'ler Hindistan'da Satılmayacak!
Endişeye yol açan "Note 7'ler yenilenip tekrar satılacak" iddiası için önemli bir cevap geldi!
Galaxy Note 7'nin bileşenlerinin tekrar kullanılarak belirli ülkelerde tekrar satılabileceğine dair bir iddiayı dün sizlerle paylaşmıştık. Bu ülkeler arasında Hindistan ve Vietnam özellikle vurgulanmaktaydı. Ancak Samsung Hindistan, yaptığı bir açıklamayla elden geçirilmiş Galaxy Note 7'lerin ülkede satılmayacağını söyledi.
Bir Samsung Hindistan yetkilisi, konu hakkında şöyle konuştu: "Samsung'un Hindistan'da yenilenmiş Galaxy Note 7'ler satacağına dair rapor yanlıştır". Gayet açık ve net olan bu açıklamaya Samsung'un Note 7'leri "tamir edip" tekrar satacağına dair bir rapor daha yalanlanmış oldu. Böyle bir iddia birkaç ay önce de ortaya çıkmıştı ancak Samsung tarafından doğrulanmamıştı.
Yeni iddia yenilenmiş Note 7'lerin Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da satılmayacağını söylüyordu. Bu yeni bilgiyle birlikte Hindistan da dışarıda kalmış oldu. Vietnam gibi geriye kalan bölgelerde yenilenmiş Note 7'lerin satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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