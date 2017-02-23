Yenilenmiş Note 7'ler Hindistan'da Satılmayacak!

Endişeye yol açan "Note 7'ler yenilenip tekrar satılacak" iddiası için önemli bir cevap geldi!

Yenilenmiş Note 7 İddiasına Hindistan'dan Cevap

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