Yılbaşında WhatsApp'tan Yeni Rekor Geldi!

WhatsApp, yılbaşı gecesi yollanan mesajlarla ulaşılması güç bir rekora imzasını atmayı başardı!

Yılbaşında WhatsApp'tan Yeni Rekor Geldi!

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