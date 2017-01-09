Yılbaşında WhatsApp'tan Yeni Rekor Geldi!
WhatsApp, yılbaşı gecesi yollanan mesajlarla ulaşılması güç bir rekora imzasını atmayı başardı!
WhatsApp yaptığı açıklamada kullanıcıların yılbaşı gecesi 63 milyar mesaj yolladığını söyledi. Rekor kıran rakamlara 7.9 milyar resim ve 2.4 milyar video da dahil. Geçen yıl bir milyar aktif kullanıcısı olmasına rağmen uygulama bu derece yoğun bir trafiğin yanından bile geçememişti.
Benzer bir hizmet olan Telegram'ın günlük mesaj rekoru sadece 12 milyar. Uygulama Eylül 2015'te 100 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Apple'ın iMessage uygulamasının günlük rekoru ise 10 milyar mesaj.
2014'ün Nisan ayında WhatsApp 500 milyon aktif kullanıcıya sahipti, bu sayı Ağustos ayında 600 milyona tırmandı ve Şubat 2016'ya kadar yavaş yavaş 900 milyon akif kullanıcıya kadar ulaştı.
WhatsApp, 2014'te Facebook tarafından 22 milyar dolara satın alınmıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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