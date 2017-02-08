Yıldızı Parçalarına Ayırıp 10 Sene Boyunca Yedi!
Devasa kara deliklerin yıldızları yutması, uzayda rastlanan bir olay ancak böylesine pek rastlanmadı!
Kara delikler, evrenin en şiddetli mekanlarının başında geliyorlar. Kara delikler o kadar yoğunlar ki, yerçekimleri ışığı bile yutuyor. Bir kara deliğin "olay ufkunu" bir defa geçtiniz mi, çıkış şansınız artık yok.
Kara delikleri araştıran gökbilimciler, bazen yıldızların onlara yem olduğunu gözlemleyebiliyorlar. Ancak kara delikler bu işi pek düzgün biçimde yapmıyor. Yüksek yer çekimi, yıldızın dışarıya doğru püskürmesine ve dağılmasına neden olabiliyor. Kara delik bu yıldız parçalarını midesine indirirken ortaya milyonlarca derecelik sıcaklık ve X-ray ışınları çıkıyor.
Bu seferki olayda Dünya'dan yaklaşık 1,8 milyar ışık yılı uzakta olan XJ1500+0154 adlı kara delik, bir yıldızı parçalarına ayırdı. Bu olay araştırmacılara göre neredeyse 10 yıl sürdü, diğerlerini neredeyse 10'a katladı. Yaşananları detaylı olarak görmemiz mümkün olmasa da sanatçılar, olayı yukarıdaki videoda bilgisayar ortamında canlandırdı.
University of New Hampshire'dan gökbilimci Dacheng Lin, "bir yıldızın oldukça uzun süren muhteşem vedasına şahit olduk. 1990'lardan bu tür olayların düzinelercesi fark edildi ancak hiçbirisi bu kadar uzun süre parlak kalmadı."
Işığın uzun süre görünmesi, izlenen olaylar arasındaki en büyük yıldız yutma olayı olduğunu gösteriyor olabilir. Veya ışık, tamamen parçalarına ayrılan küçük bir yıldızdan kaynaklanmış da olabilir.
Araştırmacılar, kendi modellerini temel alarak kara deliğin stoklarının önümüzdeki on yılda tükenmeye başlayacağını, ışıkların önümüzdeki birkaç sene içinde azalmaya başlayacağını söylüyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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