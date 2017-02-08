Yıldızı Parçalarına Ayırıp 10 Sene Boyunca Yedi!

Devasa kara deliklerin yıldızları yutması, uzayda rastlanan bir olay ancak böylesine pek rastlanmadı!

Oynat Yıldızı Parçalarına Ayırıp 10 Sene Boyunca Yedi! Devasa kara deliklerin yıldızları yutması, uzayda rastlanan bir olay ancak böylesine pek rastlanmadı!

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