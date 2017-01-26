Yılın Programcısı Olmuştu; Şimdi Hapse Giriyor!
Henüz çocuk yaşlardayken Yılın Programcısı Ödülü'nü kazanan genç, şimdi 16.000 bilgisayarı hack'lemek suçundan hapse girmekle karşı karşıya!
Lisede iken Yılın Programcısı Ödülü'nü kazanmış olan 21 yaşındaki bir bilgisayar bilimleri öğrencisi, yurt odasından kötü amaçlı bir yazılımı satmak ile suçlanıyor.
Cuma günü gerçekleşen bir davada, Viginia, ABD'de yer alan James Madison Üniversitesi lisans öğrencisi Zachary Shames, bilgisayarlara izinsiz girişlere yardımcı olma suçunu itiraf etti. Bu itirafı da Yargıç Liam O'Grady tarafından kabul edildi. Shames, 2015 yılında JMU'nun dekanlık listesinde kendine bir yer bulmayı başarmıştı ve şimdi, 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
Doğu Virginia bölge savcısının söylediğine göre Shames, Limitless Logger adını taşıyan bir keylogger programından 3.000 kopya üretmek ve satmak ile suçlanmaktaydı. Bu kopyalar, en azından 16.000 makineye giriş yapmayı başardı.
Shames, hacker forumlarına katılarak 25 dolarlık keylogger yazılımını tanıttı. Yazılım, kurbanın bilgisayarına yüklendikten sonra şifreleri ve diğer hassas verileri kaydediyordu. Ayrıca yazılım, kendisini şifrelemeye çalışarak antivirüs programlarından gizlenmeye çalışmaktaydı ve kaydedilen tuşları, limitlessproducts.org adlı bir siteye göndermekteydi.
The Register tarafından ele geçirilen mahkeme kayıtlarına göre Shames, kendi adına kayıtlı olan bir PayPal hesabını kullanarak yazılımını satmasının ardından FBI ajanları tarafından yakalandı. Bu PayPal hesabı, yazılım için destek sorularına cevap veren bir e-posta adresine bağlıydı ve bu e-posta adresi de aynı zamanda limitlessproducts.org sitesi için bağlantı adresi olarak gözükmekteydi. Shames, bu internet sitesini de gerçek adı ve ev adresi ile almıştı.
Söylenene göre Shames, bu yazılımı lisedeyken yazmıştı ve mezun olmasının sonrasında da üniversitesindeki yurt odasında yazılımı geliştirmeye devam etti. Shames, yeni programlar yazmayı sevdiğini ve daha genel bir programcı olmak için yeteneklerini geliştirmek istediğini söylemekte. Geçtiğimiz altı yıldır programcılık yaptığını ve boş zamanlarında serbest bir çalışan olarak çeşitli programlar ve internet siteleri için tasarım ve kodlama işlerinde çalıştığını belirtmekte.
16.000'den fazla bilgisayarın kurban olduğu yazılımı üreten gencin cezasına, 16 Haziran tarihinde karar verilecek...
Levent Öztürk
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