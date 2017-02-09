YouTube Üye Sayıları Eriyip Gitti, Negatife Düştü!

Ender rastlanacak bir sorun, popüler YouTube kanallarının üye sayısının yitip gitmesine yol açtı!

YouTube Üye Sayıları Eriyip Gitti, Negatife Düştü!
Troller sayesinde bazı kanalların üye sayısı, negatif sayılara düştü.

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