YouTube Üye Sayıları Eriyip Gitti, Negatife Düştü!
Ender rastlanacak bir sorun, popüler YouTube kanallarının üye sayısının yitip gitmesine yol açtı!
YouTube'da herhangi bir kanalın üye sayısını dakikalar içinde eriyip gitmesine neden olabilen bir sorun keşfedildi.
Sorunun kaynağı, herhangi bir YouTube kanalının üyeliğinden çıktığınızda, YouTube'un üye sayısından bir yerine iki üye eksiltmesi. Bu, niyetini bozan birkaç kişinin hızla üye olup çıkmasıyla kanalların üye sayısının büyük miktarlarda gerilemesi anlamına geliyor.
Sorun, ilk olarak YouTube kanalı BlackScreenTV tarafından halkla paylaşıldı ve kanal, popüler kanalların üye sayısının nasıl düştüğünü gösteren bir canlı video yayınlamaya başladı. BlackScreenTV, sorunun YouTube tarihindeki en büyük sorunlardan biri olduğunu ileri sürdü.
Yikes! Starting Monday, in some cases, we accidentally started counting two unsubs for the price of one. We're working on a fix!— Team YouTube (@TeamYouTube) 8 Şubat 2017
YouTube'un Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunun Pazartesi günü başladığı bilgisi verildi. BlackScreenTV'nin yayınına bakacak olursak üye sayılarındaki hızlı düşüş durmuş ve sorun onarılmış gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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