YouTube uygulaması biraz daha kullanışlı hale geldi

Bu yeni işlev sayesinde telefonda YouTube izlerken bir dokunuşla 10 saniye atlayabileceğiz!

YouTube uygulaması biraz daha kullanışlı hale geldi

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