YouTube Video İndirme Rehberi - Programlı ve Programsız
Favori YouTube videolarınızı program kullanarak ya da programsız indirmek istiyorsanız, YouTube video indirme rehberimize mutlaka göz atın!
YouTube videolarını internet bağlantınız yokken, daha sonra izlemek üzere nasıl bilgisayarınıza indirebilirsiniz? CHIP Online, bu yazıda sizlere açıklıyor.
YouTube videolarını web tarayıcınız yoluyla yani programsız, veya yardımcı bir program yardımıyla PC'nize indirmeniz mümkün. Videoyu indirdikten sonra mobil cihazınıza kopyalayabilir veya PC'nizde tutabilir, dilediğiniz zaman tekrar izleyebilirsiniz. İşte YouTube'den video indirmenin yolları.
NOT: Google'ın ve YouTube'tan video indirmeye sıcak bakmadığını belirtelim. YouTube üzerinden video indirmeniz, reklamları atlamanız anlamına geliyor ve videoları indirdiğinizde içerik sağlayıcıların gelir elde etmesini bir miktar engellemiş ve Google'ın kullanım şartlarını çiğnemiş olacaksınız.
ClipConverter.cc ile YouTube Videolarını İndirin
ClipConverter.cc, sizden video URL'sini alıyor ve videoyu seçeceğiniz formatlardan birinde indirmenize izin veriyor. Videonun başlangıç ve bitiş süresini değiştirmeniz de mümkün. Site, YouTube, Vimeo ve fazlasından video indirebiliyor.
KeepVid ile YouTube Videolarını İndirin
10 bin siteyi desteklediğini iddia eden KeepVid, video indirmekten öte ses dosyalarını da indirebiliyor. Herhangi bir YouTube videosunu indirmek için video URL'sini yapıştırıp Download'a tıklamanız yeterli. Hem video, hem de sesle ilgili indirme seçeneklerine sahipsiniz. Dilerseniz, videoyu yalnızca bir .MP3 ses dosyası olarak da indirebiliyorsunuz. Site, sisteminizde Java'nın yüklü olmasını gerektiriyor.
Tarayıcı Eklentileriyle İndirin
YouTube videolarını web tarayıcısı eklentileriyle indirerek, indirme işlemini bir adıma indirmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte Google, Chrome Web Store'u denetlediğinden, video indirme araçlarını Web Store dışından edinmeniz gerekebilir.
FastestTube ile YouTube Videolarını İndirin
FastestTube, tüm YouTube sayfalarına "Bu videoyu indir" bağlantısı ekliyor ve buradan farklı formatlar arasında seçiminizi yapıp, videoyu hemen indirmeye başlayabiliyorsunuz. Eklenti, Opera, Safari, Chrome, Firefox ve Internet Explorer'ı destekiyor.
Video DownloadHelper ile YouTube Videolarını İndirin
Çok sayıda siteyi destekleyen Video DownloadHelper, tarayıcınızın Araçlar menüsüne ekleniyor ve desteklenen bir videoya sahip bir sayfaya geldiğinizde, çeşitli format seçenekleri gösteriyor. Sayfada desteklenen bir video olduğunda, eklentinin simgesi hareket etmeye başlıyor. Eklenti, Firefox ve Chrome'u destekliyor.
YouTube'dan Programlı Video İndirme
Dilerseniz, PC'nize indirebileceğiniz programlar yardımıyla YouTube videolarını indirebilir, dönüştürme işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilir veya aynı anda birden fazla video indirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.
DLNow Video Downloader ile YouTube Videolarını İndirin
DLNow Video Downloader, YouTube dahil 570'in üzerinde siteden video indirebiliyor. Sadece ses istiyorsanız, videoyu MP3'e dönüştürebiliyor. Videoyu mümkün olan en yüksek kalitede indirebilir, canlı yayınları bile indirebilirsiniz.
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Freemake Video Downloader ile YouTube Videolarını İndirin
Freemake, 10 binin üzerinde siteden video indirebildiğini iddia ediyor. YouTube videosu indirdiğinizde istediğiniz formatı seçebiliyor, bağlantıları kaydedebiliyor, birden fazla videoyu aynı anda indirebiliyorsunuz. Videoların sadece müziğini indirmek istiyorsanız, Freemake Video Downloader bunu da yapabiliyor.
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