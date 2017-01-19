YouTube'tan (şimdilik Kanada'ya) Yeni Paylaşım Seçeneği

Henüz biz kullanamasak da Google, YouTube'un mobil uygulamasına yeni bir paylaşım ve sohbet işlevi daha ekledi!

YouTube'tan Yeni Paylaşım Seçeneği!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Bu ayakları geçsinlerde videonun altında yer alan abone ol butonunun yanına kocaman bir bağış butonu koysunlar.Takipçilerim bana destek olmak istiyor.Videolar az izleniyorlar reklamlardan kazanç sıfır sayılır takipçilerimde destek veremediği için kanala yeterince ilgi gösteremiyorum.YOUTUBE paylaşılan konulara göre ve izlenmelere göre bir GELİR düzenlemesi yapmalısın.Hava cıva youtuberlar youtube den geçiniyor .Haksızlık var.

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