YouTube'u Daha da Geliştirmenin 8 Yolu!
YouTube'un işlevlerini geliştiren bu 8 üçüncü parti araç, video deneyiminize çok şey katabilir!
YouTube'daki kliplerde şarkı sözlerini görmeye ne dersiniz? Veya videoyu ayrı bir pencerede izlerken, işinize devam etmeye? Belki de farklı hizmetlerdeki şarkıları tek bir listede toplamak istiyorsunuz.
YouTube deneyiminizi geliştirmeye hazırsanız, işte sizin için seçtiğimiz 8 harika üçüncü parti eklenti, uygulama ve web sitesi.
1. Videoları yazdırın
Sevdiğiniz videoları Labnol'un bookmarklet'i sayesinde yazdırabilirsiniz. Bookmarklet'i yer imleri çubuğuna sürükleyin ve video çalarken üzerine tıklayın.
2. Videoyu GIF'e dönüştürün
Her duruma uygun bir GIF bulmanız mümkün. Herhalde bazı insanlar, tüm hayatlarını GIF hazırlamakla geçiriyorlar. Siz de hızla GIF hazırlamak isterseniz, özel bir yeteneğe ihtiyacınız yok. GIFs.com'a gidin, YouTube bağlantısını yapıştırın ve talimatları izleyin.
3. Video indirin
YouTube videolarını indirmenizi sağlayan birçok web sitesi var, ancak bunlar zararlı içerebiliyorlar. Bunun yerine aşağıdaki basit yolu kullanabilirsiniz.
Video adresinin www. ile youtube arasında kalan kısmına ss harflerini ekleyin. Örnek:
https://www.youtube.com/watch?v=9Mnxoch9O5A
adresini
https://www.ssyoutube.com/watch?v=9Mnxoch9O5A
olarak değiştirin. Sayfadaki mavi bağlantıya tıklayarak videoyu indirin.
4. Şarkı sözlerini alın
Chrome Web Store'daki Musixmatch Lyrics eklentisi, videolara şarkı sözlerini ekliyor. Dili ve yazı tipi rengini değiştirmeniz mümkün.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
inanamadım daha mütiş oldu :D