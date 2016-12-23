Yurt dışından Cep Telefonu Alanlar; Dikkat!

Yurt dışından cep telefonu, bilgisayar ve bu ürünleri alanlar; 1 Ocak'tan itibaren bu ücreti de ödeyecekler!

Yurt dışından Cep Telefonu Alanlar; Dikkat!

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Toplam 1 Yorum

Gün geçmiyor ki bir şeye zam gelmesin... >>Bay Makro<<

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