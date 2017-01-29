Zuckerberg, Tepki Çeken Davalarda Geri Adım Attı!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, büyük tepkilerle karşılanan davalar konusunda sert bir geri adım attı!
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, komşularına karşı açtığı davayı geri çekmeye karar verdi. Davalar, Aralık ayında açılmıştı ve Zuckerberg'in söylediğine göre anlaştığı arazileri satın alırken, bu arazilere sahip olduğundan haberi olmayan kişilere ödeme yapmasına imkan tanıyacaktı ancak bu davaların sonucu olarak, ailelerin arazilerini satmak zorunda kalacakları da söylenmekteydi. Ancak yerel bir Hawaii gazetesinde yayınlanan açık mektuba göre Zuckerberg, bu davadan vazgeçiyor.
Zuckerberg, açtığı davanın sürecini ve geçmişini daha önce tam olarak anlamaya uğraşmadığı için üzgün olduğunu ve artık sorunları daha iyi anladığı için, bir hata yaptığını fark ettiğini söylemekte. Bu mektup, geçtiğimiz hafta Facebook üzerinde yaptığı ve "Hawaii planları hakkında yanlış hikayelerden" yakındığı mesajdan oldukça farklı bir dile sahip.
Hikaye, 2014 yılında Zuckerberg ailesinin Hawaii'nin Kulea adasında sahil kıyısında yaklaşık olarak 2.800 dönümlük bir arazi satın alması ile başlıyor. Ancak bu alanın içerisindeki bazı bölümler, "kuleana arazileri" olarak tanımlanıyor ve bu küçük parseller, bazen yazılı bir vasiyet veya tapu olmadan nesilden nesle aktarılıyor. Bu yüzden de Dünya'nın altıncı zengin insanı Zuckerberg, bir seri dava açarak bu arazilerin bazılarının sahiplerini bulmayı hedefledi ve bu davaların sonucunda arazilerin sahiplerine ödeme yapabilecek, yani arazileri satın alabilecekti.
Bu davalar, özellikle arazinin küçük bir parçasının kime ait olabileceğini belirlemenin zorluğundan dolayı Hawaii'de oldukça yaygın. Ancak Zuckerberg'in aldığı tepki pek pozitif değildi ve söylenenlere göre yüzlerce Hawaiili, Zuckerberg'in arazisine inşa edilmiş olan iki metrelik duvarın önünde protesto hazırlığı yapıyordu.
Davalardan vazgeçilmesinin ardından protestoların tekrar yapılıp yapılmayacağı belli değil. Ayrıca, Zuckerberg'in arazi ile ilgili planlarını nasıl gerçekleştireceği de bilinmiyor ancak bu konuda oldukça sıkı bir çalışma yapacağını şimdiden belirtmiş durumda.
Zuckerberg, yayınlanan açık mektupta doğru yolun oturup konuşmak ve ilerleme için ortak bir karar almak olduğunu ve yerel Hawaiililer ve çevreciler de dahil olmak üzere farklı grupları temsil eden toplum liderleri ile görüşerek en iyi yolu bulmaya çalışacaklarını söylüyor...
Levent Öztürk
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