Zuckerberg'den Ölmüş İnsanlara Dava!

Mark Zuckerberg'in açtığı ve önümüzdeki günlerde çok konuşulacağı kesin gözüken bir seri davada, davalılar arasında ölmüş insanlar da var!

Mark Zuckerberg'den ölmüş insanlara dava!

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