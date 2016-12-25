Zuckerberg'e Göre Facebook...
Mark Zuckerberg, Facebook'un bugün durduğu nokta hakkında ilginç açıklamalar yaptı...
Mark Zuckerberg geçtiğimiz gün gerçekleşen Facebook COO'su Sheryl Sandberg'le bir tür yıl sonu değerlendirmesi niteliğindeki canlı video sohbet esnasında sosyal ağın dünyayı bilgilendirmedeki rolü hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Zuckerberg, artık giderek önemli bir sorun haline gelmeye başlayan sahte haberlerle mücadele eden çalışanlarını da desteklediğini (her ne kadar bazı raporlar çalışanların Zuckerberg'in bu konudaki yaklaşımının yetersiz olduğunu düşündüğünü gösterse de) belirtti.
Facebook'un yeni bir tür platform olduğunu ifade eden Zuckerberg, onun geleneksel bir teknoloji firması olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Facebook geleneksel bir medya firması da değil. Biliyorsunuz, biz teknoloji inşa ediyoruz ve bunun nasıl kullanıldığına dair de bir sorumluluk hissediyoruz." Bu ifadeler de CEO'nun Facebook'u aslında bir tür medya firması olarak gördüğüne, fakat onun içerikleri kendileri yaratan eski medya firmaları gibi olmadığını düşündüğüne işaret ediyor.
Facebook'taki kullanıcıların bir tür muhabir ve gazeteci gibi çeşitli öyküler yarattığını ve Haber Akışı'nın da hangi öykülerin kalıcı ve belirgin olarak öne çıkacağına karar veren bir editör gibi davranan bir algoritma olduğunu düşünürsek Zuckerberg'in bu tanımı aslında tutarlı bir çerçeveye de yerleşiyor.
Zuckerberg'in Facebook'u hem teknoloji hem de medyanın değerlerini birleştiren ve "kamu söylemi" için bir zemin oluşturan üçüncü bir kuruluş olarak gördüğü de belirtiliyor.
Cenk Atlı
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