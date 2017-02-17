Zuckerberg'in 6.000 Kelimelik Dünyayı Kurtarma Planı!

Facebook CEO'su, sessizliğini 6.000 kelimelik ciddi bir dünyayı kurtarma planıyla bozdu!

Zuckerberg'in Dünyayı Kurtarma Planı!

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