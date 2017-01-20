Zuckerberg'in Facebook Sayfası İçin Özel Ekip!

Mark Zuckerberg'in Facebook sayfası hakkında, pek çok hayranını şaşırtacak ilginç gerçek...

Zuckerberg'in sayfasını özel bir ekip yönetiyor...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Milyarlarca Dolar'lık bir şirketin hissedarı ve yöneticisi olan bir insanın özel bir ekibi olacaktır tabii ki! Ve o ekibin işini çok iyi yaptığını söyleyebilirim. Zuckerberg'i çok seviyoruz, ona selamlarımızı gönderiyoruz. Viva, Zuckerberg!..

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