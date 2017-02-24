Zyxel Armor Z2, Oyuncuların Aklını Başından Alacak
Zyxel, yeni ürünü dual-band kablosuz router Armor Z2 ile online oyun tutkunlarının sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.
Zyxel, League of Legends (LOL) ya da Overwatch gibi oyunların başında saatlerce vakit geçiren oyun tutkunlarına yeni bir sürpriz hazırlığında. Armor Z1 ile taşları yerinden oynatan Zyxel, Armor Z2 ile ise sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Çoklu işlem desteğine de sahip olan dual-bant kablosuz gigabit router Armor Z2, evlerdeki ağlarda birden çok cihazın yüksek hızda internet erişimini kolaylaştıracak.
Tam olarak oyuncular ve oyunla ilgili online yayın yapanlar için tasarlanan Armor Z2, 1.7 GHz'lik çift çekirdekli işlemciye sahip. Armor Z2, sahip olduğu çoklu kullanımı kolaylaştıran MU-MIMO/StreamBoost teknolojisiyle birden fazla Wi-Fi cihazının aynı anda 802.11ac Wi-Fi hızından 3 kat daha hızlı çalışmasını da sağlıyor.
Oyun karakterleri ile uyumlu yeni ve sıra dışı havalı tasarım
Değiştirilebilir dört adet smart antene sahip olan Armor Z2, kullanıcılar ya da bağlı cihazlar hareket halinde bile olsa Wi-Fi kapsamanın azalmasına ya da sinyal kaybına engel oluyor. Cihazdaki çoklu gigabit ethernet portları, kullanıcıların taşınabilir oyun konsollarını akıllı TV'lerine kolayca ve hız kaybı yaşamadan bağlamalarını sağlıyor. İlk nesil Armor Z1 gibi sert ama aynı zamanda havalı yeni bir görünüme sahip olan Armor Z2, tasarıma önem veren kullanıcılar için de vazgeçilmez bir ürün olacak.
Günümüz oyuncularının oyun deneyimlerini birçok mecrada paylaştıklarını ve bunun için hızlarının yetersiz kaldığını belirten Zyxel Türkiye Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Kaan Tuncer, "Armor Z2 birçok güçlü özelliğiyle oyuncuların dertlerine çare oluyor. Kullanıcılar oyun oynarken, oyunla ilgili yayın yaparken ya da 4K yayın yapan Netflix, Youtube gibi kanalları kullanırken mobil cihazlarında bile aynı ve yüksek erişim gücünü bulacak" dedi.
Armor Z2, kullanıcıların ev ağlarını mobil cihazlar aracılığıyla kontrol etmesine yardımcı olacak Zyxel One Connect ve Zyxel Photo adlı iki ücretsiz uygulamaya da sahip. Bu uygulamalar ayrıca kullanıcıların konuk Wi-Fi ve ebeveyn kontrolü özelliklerini etkinleştirmesine, bağlı cihazlardaki fotoğrafları yedeklemesine ve lokasyondaki bağlantı hızını test etmesine, böylelikle daha sağlıklı bir bağlantının oluşmasına izin veriyor.
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