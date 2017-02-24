Zyxel Armor Z2, Oyuncuların Aklını Başından Alacak

Zyxel, yeni ürünü dual-band kablosuz router Armor Z2 ile online oyun tutkunlarının sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Zyxel Armor Z2, oyuncuların aklını başından alacak

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
YouTube'un Ek Açıklamalarını (Annotations) Kapatın!
Apple, iPhone'da 32 GB'lık Seçeneği Kaldırabilir!
Huawei P10'un Resmi Basın Çizimi Sızdı!
Steam, ülkelere özel vergilere başlıyor...
Bir CPU'nun İnanılmaz Yolculuğu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir