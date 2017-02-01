Özetle

Oyuncular artık monitör tercihi yaparken kuşkusuz düşük tepki süresinin yanında yüksek tarama frekansları da aramaya başladılar. AOC AGON AG271QX bu anlamda istediklerini bulabilecekleri bir monitör olmayı başarıyor. 2K çözünürlük sunması, agresif tasarımı, görüntü teknolojileri ve kuşkusuz esnek yapısı, kulaklık askısı ile uzaktan kumandası gibi ek özellikleriyle de ilgi görecek olan AOC AGON AG271QX, bizce iyi bir oyun platformu kurmak isteyen oyun severler tarafından yakından incelenmeli.

Kimler Almalı

AOC AGON AG271QX, oyuncular için özel bir monitör. İyi bir oyun platformu kurmak isteyen oyun severler, mutlaka yakından incelemeli.

Oyuncular için önemli bir monitör: 27 inç 2K görüntü sunan Adaptive-Sync destekli AGON'u inceliyoruz

Oyunculara özgü donanım bileşenlerinin son dönemde sınıf atladığına şahit olduk. Özellikle ekran kartı tarafında önemli gelişimlerle karşılaştık. Ancak görüntü tarafında monitörlerde de önemli güncellemeler oldu. Özellikle oyuncu monitörlerine gelen 144Hz görüntü özelliği, G-Sync ve FreeSync teknolojileriyle oyun severlere sunulurken, oyun piyasası bir kez daha hareket kazandı. Elbette tüm bunlardan en büyük yararı sağlayan oyun severler oldu. Elimizdeki AOC AGON AG271QX monitör de onlar için özel bir model. Gerek tasarımı gerek tasarımının altındaki donanımıyla oyunculara beklenen performansı vadeden monitör, bakalım detaylarında bizlere neler sunuyor?

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Agresif görünümlü ergonomik tasarım

AOC AGON AG271QX, bir oyuncu monitörü olduğunu daha en baştan tasarımıyla belli eden bir model. Kırmızı ve siyah renklerle süslenen monitör, tasarım hatlarıyla da agresif bir imaj çiziyor. Dokulu arka yüzeyi ve metal ayağıyla sağlam duran monitör, çevresinde pek çok önemli detay içeriyor.

AGON AG271QX, 27 inç boyutunda bir ekranın sahibi. Ekranı üzerinde taşıyan metal ayağın ise en büyük avantajı, kuşkusuz sağlam olması. Ancak bunun yanında AOC'nin diğer monitörlerinde gördüğümüz esnek kullanımı da bizlere getiriyor. 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı yapabildiğiniz monitör, ince ayar için yükseklik bilgilerini stant üzerinde bize gösteriyor. Pivot özelliğine de sahip olan ekran, -20 ila 20 derece dönebiliyor, -3.5 mm ila 21.5 mm kadar da öne ve arkaya eğilebiliyor. Monitörün bu esnek yapısı sayesinde, uzun oyun seansları için uygun pozisyonu sağlamanız mümkün.

AGON'un sağ alt köşesinde menü tuşları yer alıyor. Bu tuşları kullanarak menü ayarlaması yapabiliyorsunuz. Ancak monitörü kutu içeriğinden çıkarttığınızda herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmadan kullanmanız mümkün. Kutu içeriğinden gerekli ayarlar yapılmış şekilde çıkıyor. AGON'un daha güzel yanı, kutusunda ayrıca bir uzaktan kumanda da getirmesi. Masa üzerine yerleştireceğiniz bu kontrol pediyle, menü tuşlarını gerek kalmadan tüm monitör ayarlarını yapabiliyorsunuz.

AGON'da bir diğer dikkat çeken nokta ise, hemen ekranın sağ kenarında yer alan kulaklık askısı. Evet, anten görünümünde olan bu çubuk, kulaklığınızı asmanız için burada yer alıyor. Gerçekten bu da hoş bir detay doğrusu.

Monitörün çevresine baktığımızda ise, bağlantıların hem yan tarafa hem de arka yüzeye konumlandırıldığını görüyoruz. Burada bize çok sayıda USB 3.0 portu sunulmuş. Ayrıca hızlı şarj özelliği de yine bu USB'lerde yer alıyor. Görüntü bağlantıları arasında ise, HDMI, DisplayPort, D-Sub ve DVI gibi geniş seçenekler mevcut.

27 inç / 2K / Adaptive-Sync

AOC AGON, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip demiştik. Bu ekranıyla bize 2K çözünürlüğünde görüntü sunan monitör, bunu bir de Adaptive-Sync teknolojisi ile güncelleyerek oyuncuların karşısına çıkıyor. FreeSync uyumlu olan monitör, 144 Hz'de görüntü üretebiliyor. Bu da oyuncular için büyük önem taşıyor.

İncelediğimiz süre boyunca gerek Overwatch, gerek Battlefield oynadığımız monitör, 144Hz görüntü desteği sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sunarken, FreeSync sayesinde ekran ağlaması olarak da nitelendirilen görüntü yırtılmalarının da önüne geçiyor.

Monitörün tek yeteneği kuşkusuz bu değil. AGON'da Gölge Kontrolü, Düşük Mavi Işık ve Flicker Free adında farklı teknolojiler de kullanılmış. Gölge Kontrolü ile özellikle karanlık sahnelerde, ekranın daha koyu kalan köşelerine ekstra ışık sağlanıyor. Bu sayede oyunda karanlık sahnelerde saklananları görmek için ekstradan gama ışık ayarı yapmanıza gerek kalmıyor.

AGON'un bir diğer önemli özelliği olan Flicker Free ise, parlaklığı ekranda herhangi bir titreme olmadan düzenleyerek konforlu bir izleme sağlıyor. Bu arada AGON'un ekran parlaklığı 350 kandela, kontrast oranı ise tipik olarak 1000:1, dinamik kontrast oranı ise 50M:1. Ayrıca monitör oyunculara özel olarak geliştirildiği için, 1 ms yanıt süresini de bizlere sunuyor.

Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız, gözlerin duyduğu rahatsızlığı ve yorgunluğu azaltmak için kullanılan Düşük Mavi Işık modu, AGON'da da yer alıyor. Bu önemli, çünkü oyuncular uzun süreler monitör karşısında oturuyorlar. Bu modu kullanarak AGON'da göz yorgunluğunu azaltmak mümkün hale gelebiliyor.

İyi bir oyun deneyimi sağlayan monitör, elbette normal kullanımlarda da sahip olduğu teknolojileri en iyi şekilde bizlere sunuyor. Bu arada son olarak monitörde 3W'lık hoparlörlerin yer aldığını da söylemek lazım.

AOC AGON AG271QX Teknik Özellikleri Ürün Modeli AOC AGON AG271QX Ürün Türü Monitör CHIP Online Notu 91 Üretici AOC Teknik Detaylar Ekran 27 inç Çözünürlük 2560x1440 Tarama Hızı 144Hz Ekran Formatı 16:9 Tepki Süresi 1 ms Parlaklık 350 kandela Kontrast 1000:1, 50M:1 Görüş Açısı 170/160 Bağlantılar HDMI, DVI, D-Sub, DisplayPort, USB 3.0 Dahili Hoparlör Var Güç 47W

Alternatifleri

AOC AGON AG271QX'e alternatif olarak NVIDIA tarafında G-Sync destekli AOC G2460PG modelini de yakından inceleyebilirsiniz.