Özetle

Evde veya ofis için çalışabileceğiniz yüksek çözünürlüklü ve iyi bir monitör arıyorsanız, AOC'nin bu modeli sizi mutlu edecektir. Esnek yapıda kullanılması zaten AOC'nin profesyonel serisinde sunulan diğer modellerden de aşina olduğumuz bir özellik. Monitörün en beğendiğimiz yanı ise başarılı renk üretimi ve kalibrasyona ihtiyaç duymaması oldu. Özellikle 4K çözünürlük arıyorsanız, sizler de değerlendirebilirsiniz.

Kimler Almalı

AOC U3277PQU, özellikle grafikle uğraşan kullanıcılar için gelen bir monitör. Elbette ev tipi kullanımlar için de ideal.

Profesyoneller için Pro-Line serisi altında sunulan AOC U3277PQU'yu inceliyoruz.

AOC'nin Pro-Line, yani profesyonel serisi ürünleri arasında yer verdiği monitörü U3277PQU, 32 inç boyutunda bir monitör. 4K çözünürlüğüyle, yüksek çözünürlük isteyen kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek olan monitör, esnek yapısıyla da göz dolduruyor. Şimdi önce tasarımından başlayalım, ardından da panele yakından bakalım.

AOC U3277PQU, tasarımıyla gayet şık bir monitör. Siyah çerçevesi ve alt kısımda gümüş renkli kenarıyla, ait olduğu Pro-Line çizgisine yakışan monitör, yine gümüş renkli bir stant üzerinde duruyor. Monitörü isterseniz duvara asabileceğiniz gibi, masanızın üzerine de konumlandırabiliyorsunuz. Masa üstü kullanımlarda monitörün esnek yapısından faydalanmanız mümkün. Monitör hem tilt hem pivot şekillerinde kullanılabiliyor. 180 derecelik yükseklik ayarı da yapılabilen ekran, böylece esnek kullanımı destekliyor.

4K IPS panel

AOC U3277PQU, 4K çözünürlüğüyle dikkat çekiyor. Böylece yüksek çözünürlüklerde çalışmak ve büyük çizimler için kullanılabilecek olan monitör, profesyonel kesim kadar ev tipi kullanımlar için de uygun. 60Hz'de çalışan monitör, sRGB renk gamutunun yüzde 95'ini kapsayabiliyor. Tepki süresi de 4ms olması önemli avantaj. Zira bu özellik, monitörün iş dışında kalan vakitlerde oyun için de rahatlıkla kullanılabileceğini gösteriyor.

Monitörün kontrast oranı iyi seviyede, fakat parlaklık değeri açıkçası daha parlak alternatiflerinin olduğunu gösteriyor bizlere.

Monitörün renk üretimine geri dönecek olursak, fazlasıyla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bunda en önemli katkıyı 10-bitlik IPS panelin kullanılması oluyor. Böylece renk doğruluğunu sağlayabilen monitör, satın alır almaz kullanmaya başlayabileceğiniz bir model. Bundan kastımız herhangi bir kalibrasyona gerek duymaması.

Bağlantı seçenekleri

U3277PQU'da bağlantılardan kaçınılmamış. HDMI ve DisplayPort'un bulunduğu monitörde, DVI portu da mevcut. Böylece birden fazla kaynaktan görüntü aktarabiliyorsunuz. Ancak burada en azından 1 HDMI portu daha yer alsa çok daha iyi olurmuş diye düşünüyoruz.

Görüntü bağlantı noktaları her zaman olduğu gibi monitörün arka yüzünde. Kenarda ise USB portlarını görüyoruz. Toplamda 4 adet USB portu bulunduran monitör, bunların ikisini USB 2.0, ikisini de 3.0 formatında bizlere sunuyor. Ayrıca USB 3.0'lardan biri de hızlı şarj desteği getiriyor. Böylece bu portu akıllı telefonunuzu şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz.

Monitörün menü sistemi ise, artık görmeye alıştığımız menü sistemi olarak bizlere sunuluyor. AOC'nin bu yazılımı artık güncellemesi gerektiğini düşünüyor ve sonuç bölümüne geçiyoruz.

AOC U3277PQU Teknik Özellikleri

Ürün Modeli AOC U3277PQU

Ürün Türü Monitör

CHIP Online Notu 89

Üretici AOC

Teknik Detaylar

Ekran 32 inç IPS (3840x2160)

Ekran Formatı 16:9

Tepki Süresi 4 ms

Parlaklık 350 kandela

Kontrast 1000:1, 80M:1

Tarama Frekansı 30~160KHz / 23~ 80Hz

Bağlantılar HDMI, DVI, D-Sub, DisplayPort, USB 2.0 (2 adet), USB 3.0 (2 adet)

Dahili Hoparlör Var

Güç 60W

Alternatifleri

AOC U3277PQU'ya alternatif olarak 2 HDMI portu bulunan Samsung U28E590DS modelini de inceleyebilirsiniz.