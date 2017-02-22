Özetle

HyperX Alloy FPS, tam olarak core FPS oyuncularına hitap eden bir oyuncu klavyesi. Kompakt, hızlı ve rahat bir kullanım sağlamak için gereken ne varsa klavye üzerine yerleştirmiş Kingston. Öte yandan oyun oynamadığınız zamanlarda da rahat bir kullanım sağlayacağınızı düşünüyoruz. Bu bağlamda eğer sıkı bir FPS oyuncusuysanız ve mekanik klavye arıyorsanız, HyperX Alloy FPS'i incelemeden geçmeyin diyoruz.

Kimler Almalı

HyperX Alloy FPS, özellikle sıkı FPS oyuncularına hitap ediyor. Şu sıralar bu tarzda oyunlarda kullanacağınız ve mekanik tuş takımına sahip bir klavye arıyorsanız, HyperX Alloy FPS'i görmeden geçmeyin.

Mekanik tuşlu klavyelere iyi bir örnek olan HyperX Alloy FPS ne kadar iyi? İşte inceleme notumuz!

HyperX ailesi, artık iyiden iyiye ünlü bir Kingston markası olmuş durumda. Bu ailede oyuncular için geniş ürün yelpazesi sunan Kingston, bu defa da HyperX Alloy FPS ile mekanik klavye isteyenlere özel bir ürün geliştirmiş.

Diğer mekanik oyuncu klavyelerine daha kompakt bir çözüm getiren HyperX Alloy FPS, mekanik yapısı bir yana, ışıklı zemini, CHERRY MX switch'leri ve özelleştirilebilir tasarımıyla dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi klavyenin tüm detaylarından bahsedeceğiz. Ama önce ilk durağımız tasarım olacak.

Kompakt ve güzel tasarım

HyperX Alloy FPS, tasarımıyla fazlasıyla dikkat çekici bir model. Tuşların etrafında herhangi bir çerçeve yerleştirmeyerek oldukça kompakt yapıda bir tasarımı gözeten Kingston, böylece dar masa üstü alanlarını da hedeflemiş. SteelSeries Apex M500 ile bu anlamda benzer hatları gözeten HyperX Alloy FPS, farklı olarak klavyeden ayrılabilir örgülü kablosuyla çok daha kompakt olmayı başarmış doğrusu. Evet, HyperX Alloy FPS'de kablo sökülebilir yapıda. Bu sayede daha rahat taşınabilen klavye, ek olarak bir de güzel taşıma çantasıyla geliyor.

Klavyenin tasarımı fazlasıyla güçlü duruyor. Bunda kuşkusuz ışıklandırmanın önemi büyük. 5 farklı ışık seviyesine sahip olan klavye, ayrıca 6 farklı efektte özelleştirilebilir LED ışık opsiyonu da sunuyor. Ancak klavyede RGB aydınlatma yer almıyor. Yani ışıklandırmayı daha detaylı olarak özelleştiremiyorsunuz.

HyperX Alloy FPS'in en önemli özelliklerinden biri WASD ve 1234 tuşlarına ayrıca tuş başlığı getirmesi. Oyuncuların en sık kullandığı bu tuşları özeleştiren klavye, kırmızı renkli 1234 başlıklarıyla fark yarattığı gibi, WASD başlıklarını dokulu zeminle işleyerek oyuncuların bu tuşları parmak uçlarından kaçırmamasını sağlıyor. Bu, büyük avantaj yaratıyor.

Klavye çerçevesi sert çelikten inşa edilmiş. Bu sayede sert oyuncular aradıklarını HyperX Alloy FPS'de bulacaklar. Öte yandan CHERRY MX tuşlar da 50 milyon basmaya karşı test edilerek geldiği için, bu klavyeyi uzun yıllar boyunca kullanabileceğinize kuşku yok doğrusu.

FPS oyuncuları için

HyperX Alloy FPS, mekanik tuşlarıyla tam performans gösteriyor. Öte yandan az önce bahsettiğimiz özelleştirilen WASD tuşlarıyla da oyunda rahat bir kullanım sağlıyor. Elbette kompakt yapıda olması nedeniyle klavyede makro tuşları ve bir palm rest bölgesi bulunmuyor. Eğer bu ikisi sizin için önemliyse, HyperX Alloy FPS size hitap etmiyor. Elbette HyperX Alloy FPS'yi her oyun tipinde kullanabilirsiniz, ancak bu klavye özellikle FPS oyuncularının ilgi alanına giriyor desek yanılmış olmayız.

HyperX Alloy FPS'in çıkartılabilir USB kablo girişinin hemen yanında bir USB yuvası daha bulunuyor. Bu USB yuvasıyla akıllı telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu da oyun süresince telefonunuzu rahat rahat şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

HyperX Alloy FPS'e ilişkin önemli bir diğer detay da sol alt köşede Windows tuşu bulundurması. Ancak bu tuşun kullanımını, oyunları kesintiye uğratmaması için F12 tuşuyla kapatabiliyorsunuz. Açıkçası bu kullanım şeklini beğendik. Zira her ne kadar oyuncu klavyesi olsa da, sol tarafta yer alan Windows tuşu klasik kullanıma katkıda bulunduğu için zeminde bizce yer almalı. Bu gibi ek anahtarlarla oyun içi erişiminin kesilmesi -yabancı olmasak da- akıllıca bir yöntem.

Son olarak HyperX Alloy FPS'in kompakt yapısını destekleyen bir diğer özellik ise, klavyenin herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaması. Bu sayede tak – kullan kullanım şeklini gözeten klavye, elbette öte yandan çeşitli kullanım profilleri yaratabileceğiniz bir yazılıma sahip olmamasıyla da "dezavantaj" yaratıyor. Evet, bu her ne kadar dezavantaj gibi görünüyor olsa da HyperX Alloy FPS, zaten yapısı gereği farklı bir platformda yer alıyor. Üzerinde makro tuşları bulundurmaması ve ek profillerle MMORPG türü oyun tarzlarına hitap etmemesi, onu daha core bir FPS oyuncusu yapıyor. Bu bağlamda bunları, klavyenin eksi hanesine yazmayacağız. Ha, ama özelleştirilebilir RGB aydınlatmaya sahip olsa çok daha güzel olabilirdi, o da ayrı.

HyperX Alloy FPS Teknik Özellikleri Ürün Modeli HyperX Alloy FPS Ürün Türü Klavye CHIP Online Notu 90 Üretici HyperX Teknik Detaylar Tip Mekanik Bağlantı Kablolu Arayüz USB Medya Kontrol Evet Arka Aydınlatma 5 ışık seviyesi Işık Efekti 6 LED modu Renk Siyah Kablo Uzunluğu 1.8 metre Boyutlar 441 x 129 x 35 mm Ağırlık 1048 gr.

Alternatifleri

HyperX Alloy FPS'e alternatif olarak bir başka mekanik tuşlu klavye seti olan SteelSeries Apex M500'ü de inceleyebilirsiniz.