Özetle

KYOCERA ECOSYS M5526cdw, gerek baskı hızı gerek baskı kalitesiyle iyi bir yazıcı olarak dikkat çekiyor. Kolay kullanılabilirliği ve kablosuz ağ yetenekleriyle de önemli avantaj sağlayan cihaz, piyasada şu an 3279 TL fiyatla bulunabiliyor.

Kimler Almalı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler KYOCERA ECOSYS M5526cdw çok fonksiyonlu yazıcı ile ofis ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Ofisler için geniş ölçekli çok fonksiyonlu yazıcılara örnek olan KYOCERA M5526cdw modelini inceledik

Çok fonksiyonlu yazıcılar özellikle ofisler için önem teşkil ediyor. Elbette bunun yanı sıra sayfa başına düşük maliyet de oldukça önemli bir diğer nokta. Kendi sınıfında düşük baskı maliyeti iddiasıyla gelen KYOCERA ECOSYS M5526cdw, lazer teknolojisini kullanıyor.

Daha önce incelediğimiz küçük ve orta ölçekli ofisler için sunulan yazıcılara nispeten biraz büyük yapıda olan KYOCERA ECOSYS M5526cdw, yazdırma, kopyalama, tarama ve faks gibi temel işlevlerin sahibi.

50 sayfalık çok amaçlı tepsiyi üzerinde bulunduran yazıcı, A4,A5,A6, B5 ve daha farklı boylarda kağıtları işleyebiliyor. 550 sayfa maksimum giriş kapasitesi sunan cihaz, A4 boyutunda fotokopi verebiliyor, öte yandan TIFF, PDF, JPG ve XPS formatlarında tarama özellikleri getiriyor.

Yazıcı kolay kullanım için üzerinde dokunmatik panele sahip 4.3 inç büyüklüğünde bir ekran da bulunduruyor. Bu sayede rahatlıkla istediğiniz işlemi seçebiliyorsunuz. Burada arabirimin Türkçe olması önemli bir avantaj sağlıyor.

Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı yapabilen KYOCERA ECOSYS M5526cdw, 1200 dpi'lık baskı kalitesi sunuyor. Cihazın ısınma süresi ise maksimum 29 saniye veya daha az. Öte yandan ilk baskı çıkış süresi olarak 9.5 / 10.5 saniye ölçen cihaz, ilk kopyayı da 8 ila 10 saniye arasında verebiliyor bize.

Çift taraflı yazdırma, kopya, faks ve tarama fonksiyonlarını yazıcı başından kullanabildiğiniz gibi, cihazın kablosuz yetenekleri sayesinde uzaktan da kullanabiliyorsunuz. Bunun için KYOCERA Mobile Print uygulamasını cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Uygulama, iOS ve Android platformlarında mnevcut durumda. Elbette kablolu bağlantı da yer alıyor. Yazıcının arkasındaki Gigabit Ethernet portunu kablolu bağlantı için kullanabiliyorsunuz.

KYOCERA ECOSYS M5526cdw Teknik Özellikleri Ürün Modeli KYOCERA ECOSYS M5526cdw Ürün Türü Çok Fonksiyonlu Yazıcı CHIP Online Notu 85 Üretici Kyocera Teknik Detaylar Teknoloji Lazer LCD Ekran 4.3 inç Çözünürlük 1200x1200, 9600x600, 600x600 Kağıt Tepsisi Kapasitesi 550 sayfa Isınma Süresi Maks. 29 saniye İlk Sayfa Baskısı 9.5/10.5 saniye (s/b) Aylık Baskı Maks. 50 bin sayfa Bağlantılar USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct Güç 375 W Boyutlar 417 x 429 x 495 mm Ağırlık 26 kg

Alternatifleri

KYOCERA ECOSYS M5526cdw modeline alternatif olarak daha uygun fiyatlı bir model arıyorsanız Samsung CLX-6260FW modelini de inceleyebilirsiniz.